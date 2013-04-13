Форма поиска по сайту

Новости

13 апреля 2013, 04:26

Экология

Установлен источник излучения на заводе в Электростали

Источником излучения в Электростали стал материал для переплавки

Источником излучения в подмосковной Электростали стал радиоактивный материал, попавший в печь. В настоящее время оцепление вокруг завода тяжелого машиностроения, где произошел инцидент, снято.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, один из арендаторов переплавил вместе с металлоломом какой-то "фонящий" материал. "Испугался, были вызваны экстренные службы, которые оцепили завод. Никакого взрыва не было, просто обнаружили в печи для переплавки радиоактивность", - сказал он.

По данным МЧС России, уровень излучения, обнаруженный на заводе в Электростали на улице Красная, составляет 113 микрорентген в час. Как отмечают эксперты, это абсолютно безопасная для человека мощность радиационного излучения.

радиация завод Электросталь чп мо излучение

