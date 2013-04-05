В Оренбурге нашли радиоактивную посылку, отправленную в Москву

Радиоактивную посылку перехватили работники оренбургского почтамта. В коробке, фон которой превышал норму в десять раз, находились авиационные часы.

Опасный груз, следовавший в Москву, был изъят 4 марта, сообщает "Интерфакс". На место ЧП прибыли полицейские и работники специальной службы, которые изолировали груз.

По факту пересылки опасного груза назначена проверка, по ее итогам будет решен вопрос о том, можно ли доставить посылку адресату.