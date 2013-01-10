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10 января 2013, 15:29

Общество

Строительство в Новой Москве начнется с общежитий для гастарбайтеров

В первую очередь на территории Новой Москвы будут строиться общежития для строителей-мигрантов – первые три возведут для гастарбайтеров, которые занимаются обслуживанием дорог.

Здания построят в Троицком административном округе в рамках создания дорожно-эксплуатационных баз. Рабочие будут жить на территории комплексов, в которых расположится уборочная техника, запасы щебня, песка и реагентов, сообщает информационный центр столичного правительства.

Напомним, что дорожная сеть в Новой Москве будет расширена – Калужское шоссе станет 10-полосным, а Боровское, Киевское и Варшавское шоссе – шестиполосными.

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