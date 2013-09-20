В Дубне 81 дом остался без отопления из-за бюрократической ошибки

В подмосковной Дубне 81 дом остался без отопления из-за исключения из реестра муниципальной собственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, установлено, что в апреле прошлого года по распоряжению председателя комитета по управлению имуществом из реестра муниципального имущества было исключено оборудование индивидуальных тепловых пунктов, размещенных в 81 многоквартирном жилом доме с целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и стимулирования энергосбережения.

При этом оборудование не было передано в установленном порядке в общедомовую собственность жильцов многоквартирных домов, что привело к невозможности его обслуживания. В связи с этим прокурор города Дубны обратился в суд с заявлением о признании действий администрации по исключению из реестра муниципального имущества оборудования индивидуальных тепловых пунктов незаконными и с требованием восстановить записи.

Дубненский городской суд отказал в удовлетворении требований прокурора. Тогда прокурор обратился в вышестоящую инстанцию. Решение Дубненского городского суда отменено, исковые требования прокурора - удовлетворены.