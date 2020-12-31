Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск Клина

Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев

Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска подмосковного города Клин. Фото документа певица опубликовала в Instagram.

"При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт", – сказано в тексте документа.

Сама 42-летняя исполнительница написала, что причиной вызова является клевета.

В пресс-службе Чичериной ТАСС сообщили, что в настоящее время она находится за пределами РФ, поэтому прибыть в уголовный розыск не смогла. Там добавили, что развернутый комментарий певица даст после 3 января.

В октябре сообщалось, что Чичерина, которая находилась в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников.