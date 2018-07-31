У студента МГУ украли в фитнес-центре ценности на 5,5 миллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Деньги и драгоценности на общую сумму более 5,5 миллиона рублей украли у студента-второкурсника в столице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"21 июля в ОМВД от гражданина 1998 года рождения, студента второго курса, поступило сообщение о краже по адресу: проспект Вернадского, дом 101", – цитирует представителей ведомства "Интерфакс".

Полицейские установили, что ценности украли из ящика в раздевалке фитнес-центра. Стоимость украшений составляла три тысячи долларов, а общая сумма ущерба – пять миллионов 570 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

По данным источника агентства, пострадавший молодой человек учится в МГУ.