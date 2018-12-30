После ремонта трубопровода в Серпуховском районе возобновили подачу газа

В Серпуховском районе Московской области после ремонта трубопровода возобновилась подача газа потребителям, передает Агентство "Москва".

По данным МЧС, сварочные работы завершены, проведена опрессовка и обследование швов с помощью рентгеновского оборудования. В настоящий момент система заполнена на 100%. Котельные выходят на рабочий режим.

Работа трубопровода была прервана из-за пожара, который произошел в два часа ночи 29 декабря на участке между деревнями Иваньково и Калиново. Высота факела достигла 15 метров.

Пострадавших из-за аварии нет. В результате инцидента без газа остались более 13 тысяч пользователей. Под отключение попали 13 населенных пунктов.