В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее отмечалось, что Москва занимает 23-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,5 на 100 тысяч человек.

Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России указал, что бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличило выявляемость заболевания в пять раз.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,5 миллиона случаев заражения, более 656 тысяч человек скончалось. В России выявлено 834 499 случаев COVID-19, вылечились 629 655 человека, скончались 13 802.