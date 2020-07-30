В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

30 июля, 23:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Ранее отмечалось, что Москва занимает 23-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,5 на 100 тысяч человек.
Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России указал, что бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличило выявляемость заболевания в пять раз.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,5 миллиона случаев заражения, более 656 тысяч человек скончалось. В России выявлено 834 499 случаев COVID-19, вылечились 629 655 человека, скончались 13 802.
Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19
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