Более 30 человек эвакуировали при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в одной из квартир дома в Ярославском районе столицы.

Инцидент зафиксировали на улице Вешних Вод, дом 8, корпус 3. Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по городу, пожарные спасли четырех человек.

Отмечается, что огонь распространился на общей площади около 30 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли четырех человек и еще 30 эвакуировали.