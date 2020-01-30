Названа причина задымления в здании МГУ

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Задымление в корпусе МГУ имени Ломоносова в Москве возникло из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

"Произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим самозатуханием", – отметили в ведомстве.

Из здания в целях безопасности были эвакуировано около тысячи человек. К зданию прибыло около восьми пожарных машин.

Ранее пожар вспыхнул в бизнес-парке "Румянцево". Его площадь составила 20 квадратных метров. Посетителей в здании в это время не было, никто не пострадал.