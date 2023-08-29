Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в районе площади трех вокзалов в Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел на Комсомольской площади, доме 1, строении 8. Изначально площадь возгорания составляла 600 квадратных метров, однако позже она выросла более чем в два раза – до 1,5 тысячи "квадратов". Спасатели смогли локализовать пламя.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, после которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Стало известно, что склад подлежал сносу.

Сообщения о пострадавших не поступали. В тушении участвуют более 70 человек, порядка 27 единиц техники, а также пожарный поезд.



Склад загорелся на Каланчевской улице