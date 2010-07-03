На МКАД затруднено движение из-за загоревшегося грузовика

Движение затруднено на МКАД из-за возгорания грузовика

На МКАД между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе загорелся грузовик. Водитель успел съехать на обочину. Кадры с места происшествия прислали очевидцы, сообщает телеканал Москва 24.

Сейчас в районе ДТП сильно затруднено движение. Скорость потока составляет не более пяти километров в час. Подробностей инцидента пока нет.

В ночь на четверг на 63-м километре МКАД в районе Новорижского шоссе столкнулись две легковушки и грузовик. В результате аварии один человек погиб и один получил травмы.