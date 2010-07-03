Водитель автомобиля сбил ребенка на Кутузовском проспекте

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Неизвестный на автомобиле сбил ребенка на западе столицы и скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на съезде с Кутузовского проспекта на улицу Минская в районе торгового центра "Океания".

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице сообщили, что в результате от полученных травм девочка скончалась на месте. В районе ДТП работает полиция, ведется розыск машины.

Ранее два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе. В районе дома № 59А столкнулись легковушки "Лада" и два Nissan.