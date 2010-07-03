Автобус и две легковушки столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на МКАД в районе улицы Капотни ограничено из-за ДТП. Там столкнулись три транспортных средства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на внешней стороне 17 километра МКАД столкнулись заказной автобус, Lada XRay и Hyundai.



"Из-за ДТП перекрыто две полосы движения", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате аварии никто не пострадал.

28 августа три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Носовихинского шоссе. Один человек погиб и один пострадал.