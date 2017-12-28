Станцию "Октябрьская" московского метро проверяют после звонка о минировании

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты начали проверять радиальную станцию метро "Октябрьская" в столице после анонимного звонка с угрозой минирования.

Подземка продолжает работать в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

26 декабря Совфед одобрил ужесточение ответственности за "телефонный терроризм". Согласно закону, за ложную информацию о готовящемся взрыве можно получить от трех до десяти лет, в зависимости от тяжести последствий. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах России были "заминированы" около 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация коснулась почти 2,5 миллиона человек. По данным спецслужб, в Москве ущерб от случившегося достиг 150 миллионов рублей.