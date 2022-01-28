Полиция Хьюстона задержала подозреваемого в стрельбе

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Подозреваемого в стрельбе с тремя пострадавшими полицейскими задержали в Хьюстоне. Об этом сообщает местная полиция в официальном аккаунте в Twitter.

"Подозреваемый только что был задержан", – подтвердили в пресс-службе.

Уточняется, что перед этим подозреваемый забаррикадировался в здании, а затем открыл стрельбу по правоохранителям.

В сообщении уточняется, что пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии.

Стрельба случилась в штате Техас вблизи делового центра Хьюстона. В результате случившегося пострадали не менее трех полицейских.

Как уточняли в полиции, после перестрелки преступник скрылся с места происшествия на белом автомобиле Mercedes.

