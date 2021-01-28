Соцзащита поможет ребенку, оставленному на пороге детдома в Москве

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Ребенок, оставленный возле детского дома, получит помощь соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

По данным ведомства, на пороге детского дома был оставлен ребенок. Сотрудники социальной защиты сразу оказали ему помощь. В данный момент малыш находится в больнице, его жизнь и здоровье вне угрозы.

"После выписки из больницы ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты. Также будет решаться вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка", – следует из сообщения пресс-службы.

Сообщается также, что предполагаемая мать не является гражданкой Российской Федерации. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении инцидента.

Ранее двухмесячный ребенок был найден на Тимирязевской улице. Мальчику оказали необходимую помощь.