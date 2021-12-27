Спасатели нашли вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели нашли вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление информированного источника.

"Обнаружен", – подтвердил собеседник агентства.

Предварительно, вертолет Казанского авиапредприятия вылетел с аэродрома Ижевска в 12:00 и совершил жесткую посадку в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. На борту находились два человека.

По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семеновна, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская.