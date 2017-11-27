СК возбудил уголовное дело о гибели москвички после ужина роллами

27 ноября, 20:42
Фото: ТАСС/YAY
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти москвички, которая скончалась, поужинав японскими блюдами, заказанными через интернет.
"В одной из столичных больниц скончалась девушка 1992 года рождения. По предварительным данным, пострадавшая накануне употребляла продукты, заказанные в интернете", − сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
По словам Ивановой, следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
В СК также подчеркнули, что после этого инцидента проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства гибели девушки. В частности, была назначена судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось о смерти 25-летней москвички, которая отравилась неизвестным ядом. Перед трагедией она ела роллы и пила вино.
Уточняется, что девушку, которая почувствовала себя плохо, госпитализировали вечером 23 ноября, но врачи не смогли спасти ей жизнь. 24 ноября пациентка скончалась из-за сепсиса и полиорганной недостаточности.
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