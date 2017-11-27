Москвичка умерла от отравления ядом после ужина японскими блюдами

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Москвичка отравилась неизвестным ядом и скончалась. Перед случившимся девушка ела роллы и пила вино.

25-летняя жительница столицы работала консультантом в магазине "Рив Гош". Ее госпитализировали с улицы Крижановского вечером 23 ноября. У пациентки развились сепсис и полиорганная недостаточность, и вечером 24 ноября она скончалась.

Незадолго до госпитализации к девушке приходил молодой человек с вином. Они заказали японские роллы и поужинали ими. Мужчина уехал домой, а женщине стало плохо, сообщает Агентство "Москва".

Причину смерти установят в морге, куда направили тело. Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента.