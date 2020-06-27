На Хорошевском шоссе произошел провал грунта

Фото: ЦОДД

На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 произошел провал грунта на проезжей части, говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы", – говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что на месте работают оперативные службы. Водителей попросили заранее строить маршрут поездок с учетом ограничений.

Рабочие восстанавливают асфальт на Хорошевском шоссе, где образовалась яма



В конце января текущего года в Шубинском переулке в центре Москвы произошло проседание грунта. Как сообщалось, инцидент произошел из-за халатности водителя грузовика. Машина была значительно перегружена. Сотрудники коммунальной службы оперативно восстановили дорожное покрытие.