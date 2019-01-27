Пострадавшего при пожаре в квартире на востоке Москвы эвакуировали вертолетом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу пострадавшего при пожаре в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", экипаж дежурного вертолета МАЦ вылетел по вызову на улицу Хабаровская, где произошло задымление в подъезде жилого дома. С места происшествия он доставил одного пострадавшего в лечебное учреждение, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в пути пострадавшего мужчину сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее сообщалось о пожаре в доме № 23, корпусе 3 на Хабаровской улице в столичном районе Гольяново. Возгорание удалось ликвидировать на площади 25 квадратных метров. Из горевшей квартиры на четвертом этаже спасли одного человека, а с верхних этажей − еще десятерых жильцов.