Похитителя домашней утвари задержали в Москве

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Полицеские задержали подозреваемого в грабеже в столичном районе Ивановское. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание производилось после заявления 20-летней девушки, работающей торговым представителем. По ее словам, в подъезде дома на улице Молостовых она подверглась нападению, и мужчина украл у нее рекламный товар – постельное белье, машинку для стрижки волос, посуду и ножи.

Сотрудники МВД задержали безработного 51-летнего жителя указанного дома. На него было заведено уголовное дело, остальные подробности происшествия устанавливаются в ходе следственных действий.