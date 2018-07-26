В Москве задержали членов банды после вооруженных нападений

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В Москве задержали трех участников и лидера банды, обвиняемых в вооруженных нападениях, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Трем задержанным уже предъявили обвинения. Главарь сейчас находится в медучреждении, ему предъявят обвинения после получения разрешения врачей.

Как полагает следствие, фигуранты дела причастны к нападению 31 января 2018 года на банкира на улице Летниковская.

Также в июне 2018 года на улице Гарибальди они совершили разбойное нападение на мужчину, похитив более 3,5 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела прошло более 23 обысков, в ходе которых изъяли более тысячи боеприпасов и пять автомобилей.