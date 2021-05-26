В "Роскосмосе" отреагировали на инцидент с разрисованным "Бураном"

12:16
Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев
Россия обсудит с Казахстаном вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур после инцидента с разрисованным космическим челноком "Буран". Об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".
"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур <...> российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру", – говорится в сообщении.
В организации заявили, что макеты, находящиеся на территории неиспользуемой части космодрома, необходимо передать в один из музеев космонавтики. В "Роскосмосе" выразили готовность обсуждать условия такого решения.
Как сообщил источник РИА Новости, Дмитрий Рогозин поручил НТЦ "Охрана" взять под охрану здание монтажно-заправочного корпуса космодрома Байконур и расположенные на нем объекты, не дожидаясь окончания судебного спора между министерством цифрового развития Казахстана и корпорацией, выступающей хозяйкой указанных объектов.
Ранее группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала граффити недостроенный космический челнок "Буран". На корабле написали фразы "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".
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