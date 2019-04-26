Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате дорожной аварии на востоке столицы. На Пермской улице столкнулись четыре легковых автомобиля.

На месте ДТП работают экстренные службы и бригада скорой помощи, обстоятельства уточняются. По данным РИА Новости, столкнулись два Nissan, одна Honda и Skoda.

В районе аварии движение транспорта сильно затруднено.