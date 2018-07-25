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Москва 24

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Происшествия

25 июля, 11:12

Упавший легкомоторный самолет Cirrus нашли под Новосибирском

происшествия

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Спасатели нашли легкомоторный самолет Cirrus, пропавший по пути из Новосибирска в Томск. Пилот погиб при крушении, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, на борту был только летчик. "Обнаружен в районе Заельцовского бора. Пилот погиб. Предварительно он является владельцем", – цитирует представителя пресс-службы прокуратуры РИА Новости.

Надзорное ведомство начало проверку об исполнении законодательства о безопасности воздушного транспорта.

В штабе на месте ЧС уточнили, что одноместный самолет Cirrus SR-22 спасатели нашли в двух километрах от аэропорта "Новосибирск-Северный". Судно, предположительно, принадлежит ООО "Транс Сервис".

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет "Cirrus" вылетел из аэропорта и пропал, во время выполнения рейса в Томск. В поисках участвовал вертолет Ми-8.

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