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Происшествия

14:47

Четырехэтажное здание частично обрушилось в Тверской области

происшествия регионы

Фото: vk.com/v.volochek

В Вышнем Волочке Тверской области частично обрушилось четырехэтажное здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"В Вышнем Волочке произошло частичное обрушение кирпичного четырехэтажного здания на площади 1000 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, здание является неэксплуатируемым. По предварительным данным, внутри никого не было. На место происшествия уже прибыли спасатели.

В сентябре прошлого года в двухэтажном здании в селе Вознесенка на улице Первомайской произошел взрыв. В результате обрушились перекрытия. Из здания были эвакуированы 23 жильца.

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