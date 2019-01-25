Подозреваемого в сообщении об угрозе взрыва в Магнитогорске задержали

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Сотрудники МВД задержали мужчину, который, предположительно, сообщил об угрозе взрыва в Магнитогорске. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе областного главка ведомства.

После того, как в дежурную часть МВД по Магнитогорску сообщили об угрозе взрыва, полиция провела проверку. В итоге выяснилось, что информация об угрозе была ложной. "Наши сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ в результате предпринятых мер задержали подозреваемого", – пояснила собеседница агентства. По ее словам, подозреваемым оказался сельский житель из Чувашии. Предполагается, что мужчина позвонил в полицию, будучи в нетрезвом состоянии.

В МВД уточнили, что сейчас с задержанным работают правоохранители. Им предстоит установить причины, по которым житель Чувашии сделал ложный звонок. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В январе 2019 года по России прошла очередная волна ложных сообщений и звонков о "минировании" соцобъектов и административных зданий. В частности, 21 января УФСБ по Челябинской области организовало проверку информации о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске. Сообщения об угрозе взрывов поступили на электронные адреса жителей города и социальных учреждений. В пресс-службе горадминистрации назвали рассылку спамом, цель которого – посеять панику среди горожан.