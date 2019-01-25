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09:57

Отец экс-солистки t.A.T.u. заявил о хищении у него 1 млн рублей

происшествия

09:57

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Фото: ТАСС/Анна Салынская

Российский музыкант, автор песен, продюсер Сергей Катин сообщил в полиции о хищении у него 1 миллиона рублей.

По его словам, он нашел дизайнера для ремонта своей квартиры. "Его сотрудники в течение семи месяцев якобы производили ремонт в квартире. Они ввели меня в заблуждение", – рассказал музыкант Агентству "Москва".

Рабочие потребовали оплатить заранее расходные материалы и технику – холодильник, кухню, стиральную машину. Однако ремонт так и не закончился, а дизайнер с рабочими перестали выходить на связь.

Сергей Катин – отец экс-солистки поп-группы t.A.T.u, которая с 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina. Сам музыкант известен как автор песен для групп "Дюна", "Гостелерадио" и "Арсенал".

происшествия

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