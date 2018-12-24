Мужчину расстреляли из травматики и отобрали продукты в ТиНАО

Фото: depositphotos/Emevil

Неизвестные расстреляли из травматики мужчину а Новомосковском округе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД по городу, инцидент произошел в поселении Внуковское на улице Авиаконструктора Петлякова.

Отмечается, что неизвестные при стрельбе ранили мужчину, после чего забрали у него сумки с продуктами.

Пострадавший госпитализирован, приняты меры для розыска и задержания злоумышленников.