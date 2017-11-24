СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Мурманске. Дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже дома на Зеленой улице. Начался пожар, который распространился на соседнюю квартиру. Повреждены перекрытия – потолок и плиты.

Также сообщалось об обрушении кровли и выбитых взрывом двух плитах. Информации о пострадавших нет.

К настоящему моменту пожар устранили. Помещения пролили во избежание повторного возгорания.