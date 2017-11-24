Спасатели потушили пожар в жилом доме в Мурманске после взрыва бытового газа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В Мурманске потушили пожар, возникший в жилом доме, предположительно, после взрыва газа.
Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже дома на Зеленой улице. Огонь повредил перекрытия – потолок и плиты, сообщает ТАСС.
Также сообщалось об обрушении кровли и выбитых взрывом двух плитах. Информации о пострадавших пока нет.
Сейчас идет проливка помещения, чтобы не допустить повторного возгорания.
Ранее из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Химках погиб один человек.