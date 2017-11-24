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Происшествия

24 ноября, 18:54

Спасатели потушили пожар в жилом доме в Мурманске после взрыва бытового газа

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Мурманске потушили пожар, возникший в жилом доме, предположительно, после взрыва газа.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже дома на Зеленой улице. Огонь повредил перекрытия – потолок и плиты, сообщает ТАСС.

Также сообщалось об обрушении кровли и выбитых взрывом двух плитах. Информации о пострадавших пока нет.

Сейчас идет проливка помещения, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Химках погиб один человек.

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