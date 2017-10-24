В "Лаборатории Касперского" рассказали о жертвах вируса-шифровальщика

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Наибольшее число жертв вируса-шифровальщика, активизировавшегося 24 октября, было зафиксировано в России.

"По нашим наблюдениям, большинство жертв атаки находятся в России. Также мы наблюдаем похожие атаки в Украине, Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве. Зловред распространяется через ряд зараженных сайтов российских СМИ", –

рассказал РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский.

Ранее во вторник, 24 октября, о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. От кибератак также пострадало информационное агентство "Интерфакс" и издание "Фонтанка".

По словам специалистов, все указывает на то, что ведется целенаправленная атака на корпоративные сети. В целях защиты компания рекомендует использовать решения с обновленными антивирусными базами.

Ранее сообщалось, что российские СМИ, а также ряд госучреждений Украины были атакованы вирусом-шифровальщиком под названием Badrabbit.