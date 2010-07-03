Безработный в Москве сообщил о похищении у него 100 тысяч долларов

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Безработный мужчина сообщил в полицию о похищении у него 100 тысяч долларов в столице.

За помощью обратился мужчина 1976 года рождения. По его словам, инцидент произошел 29 мая в районе Люблино. Неизвестные ударили мужчину электрошокером и забрали все деньги, которые у того были с собой.

Правоохранители проверяют информацию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Агентство "Москва".

Ранее полицейские пресекли деятельность этнической группы, которая подозревается в кражах из элитных коттеджей в Московской области. Задержаны трое уроженцев Закавказья. Они наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. Когда хозяева уезжали, злоумышленники проникали в коттеджи, откуда похищали деньги, технику и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей.

