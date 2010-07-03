Железнодорожный вокзал Лиона оцепили

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Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки. Ее нашли в переходе к автобусам, сообщила газета Le Progres.

По информации издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции исследуют место. Там же находятся кинологи и собаки.

24 мая произошел взрыв на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа подключилось к расследованию. Пострадали не менее 13 человек, в том числе ребенок восьми лет. Россиян нет среди пострадавших при взрыве.