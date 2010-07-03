Один человек пострадал в ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах города.

По данным представителя полиции, авария произошла в районе дома № 32 на Волгоградском проспекте. Там столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ 2113. "В автомобиле ВАЗ пострадал один человек", – уточнил собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.