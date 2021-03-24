Утечка воды на западе Москвы локализована

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Утечка воды на западе столицы локализована. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено", – говорится в сообщении.

Трубу с горячей водой прорвало на Большой Дорогомиловской улице в районе ТЦ "Европейский". Движение по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра затруднено. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ПАО "МОЭК" уточнили, что утечка произошла около дома 3 на 1-й Бородинской улице. На месте утечки на теплосети работают городские службы.

