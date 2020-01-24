Мужчина в нижнем белье пробрался на территорию детсада в Екатеринбурге

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Мужчина в нижнем белье пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального управления СК России.

"На территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбурга проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нем только нижнего белья указывало на его неадекватное состояние", – отметили в ведомстве.

Работники детского сада вывели мужчину за пределы учреждения и передали его сотрудникам полиции. Следователям предстоит установить причины неадекватного поведения мужчины, а также дать оценку действиям администрации детсада.

Ранее СК по Ростовской области организовал проверку информации СМИ о том, что воспитательница одного из детских садов в городе Батайске избивает детей шнуром от зарядного устройства, наказывает ремнем и заклеивает им рот скотчем.

