В столице задержали подозреваемого в краже катера

Полицейские задержали подозреваемого в краже катера на западе Москвы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, в полицию обратился руководитель одной из монтажных организаций. Он рассказал, что со склада на улице Генерала Дорохова пропал его катер 1973 года выпуска. Также были похищены металлические палки и провода. "Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей", – уточнил Титов Агентству "Москва".
Сотрудники полиции начали розыск и задержали 49-летнего приезжего. Как выяснилось, ранее он был разнорабочим в указанной монтажной компании. Мужчина тайно погрузил катер в машину и увез его в пункт приема металлолома. Представитель МВД отметил, что катер уже нашли и вскоре вернут законному владельцу.
В отношении разнорабочего возбудили уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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