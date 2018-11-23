Форма поиска по сайту

23 ноября 2018, 12:11

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в ТЦ в Алабаме

Фото: AP/Brynn Anderson

Несколько человек пострадали во время стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер, штат Алабама. Об этом сообщает местный портал AL.com.

По словам очевидцев, неизвестный дважды начинал стрелять в ходе масштабной распродажи "Черная пятница".

Сейчас на месте работают полицейские. По предварительным данным, стрелок был убит. Точное число раненых уточняется.

происшествия за рубежом

