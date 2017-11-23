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Происшествия

23 ноября, 13:44

Дело о халатности возбудили после гибели мужчины в смоленской больнице

происшествия медицина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей возбудили после гибели мужчины в больнице. Дело завели по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

В СМИ появилась информация о том, что в июне 2017 года в клинической больнице скорой медицинской помощи в Смоленске скончался мужчина из-за неоказания помощи. На видео запечатлено, как пациент выходит из палаты в коридор и падает на пол. Он пытался встать несколько раз, но ему не удавалось. Сотрудники больницы не обращали на мужчину внимания, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее по факту гибели мужчины проводили проверку, но тогда возбуждать дело отказались. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать решения по происшествию.

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