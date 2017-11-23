Дело о халатности возбудили после гибели мужчины в смоленской больнице

23 ноября, 13:44
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей возбудили после гибели мужчины в больнице. Дело завели по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.
В СМИ появилась информация о том, что в июне 2017 года в клинической больнице скорой медицинской помощи в Смоленске скончался мужчина из-за неоказания помощи. На видео запечатлено, как пациент выходит из палаты в коридор и падает на пол. Он пытался встать несколько раз, но ему не удавалось. Сотрудники больницы не обращали на мужчину внимания, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее по факту гибели мужчины проводили проверку, но тогда возбуждать дело отказались. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать решения по происшествию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: