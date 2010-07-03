МВД закроет доступ к статье интернет-ресурса Baza об употреблении кетамина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД России приняло решение закрыть доступ к статье интернет-ресурса Baza о кетамине, автор которой опробовал на себе запрещенное к свободной продаже вещество, сообщает Агентство "Москва".

"В статье рассказывается о способах использования психотропного вещества кетамина и якобы существующих положительных сторонах его потребления. На основании экспертной оценки принято решение об ограничении доступа к ней", – отметили в МВД. О принятом решении проинформировали Роскомнадзор.

Ранее в ведомстве заявили, что проверят информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян и примут все необходимые меры для защиты личных данных граждан.

В открытом доступе обнаружили базу данных, которая принадлежала бюро кредитных историй "Эквифакс". Она содержала паспортные данные заемщиков, адреса места жительства и номера телефонов.