Следователи потребовали арестовать напавшего на контролера "Московского паркинга" в ЮВАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого мужчины, напавшего на контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" в Южнопортовом районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

"Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, в отношении фигуранта уголовного дела о применении насилия в отношении контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" на юго-востоке столицы", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным следствия, мужчина признался в содеянном. Кроме того, он имеет судимость за совершение тяжких преступлений.

Инцидент произошел днем 19 сентября. Мужчина, не желая быть привлеченным к ответственности, применил в отношении сотрудника физическую силу и оскорбил его.

В отношении злоумышленника возбудили 2 уголовных дела: по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").