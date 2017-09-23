Один человек погиб в результате массового ДТП на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На юго-западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 59 по Севастопольскому проспекту. В результате аварии один человек погиб и один доставлен в больницу с травмами.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу, однако не уточнили подробностей.