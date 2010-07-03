Столичные полицейские изъяли у двоих приезжих более 1,6 кг героина

Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в попытке сбыта крупной партии героина. Об этом сообщила заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Екатерина Гузь.
60-летнего мужчину и 56-летнюю женщину задержали на улице Авиаконструктора Петлякова.
"Установлено, что подозреваемые получали наркотические средства через "закладки", затем разбавляли их и фасовали в свертки для дальнейшей продажи", – приводит слова Гузь Агентство "Москва".
Отмечается, что при личном досмотре у женщины нашли 13 грамм героина, а в квартире, где жили подозреваемые, нашли 1,6 килограмма этого наркотика.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Ведется расследование.
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