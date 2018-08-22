Мужчина в Клину ранил ножом двоих полицейских

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Мужчина в подмосковном Клину ранил ножом двоих полицейских. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Нападение произошло в проезде Котовского в Клину. Сначала мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, напал на прохожего. Вскоре на место ЧП прибыли полицейские. При задержании нарушитель достал нож и ранил двоих правоохранителей.

После предупредительных выстрелов злоумышленника обезвредили и доставили в отдел полиции. Пострадавших полицейских сразу же госпитализировали. Сейчас их жизням ничто не угрожает.