На Пелопоннесе эвакуировали жителей трех деревень из-за пожара

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Сильный лесной пожар разгорелся на восточном побережье греческого Пелопоннеса. Как сообщает РИА Новости, спасатели эвакуировали жителей трех деревень и проживающих на территории детского лагеря.

Эпицентр возгорания находится в районе прибрежной деревни Кехрис. На месте происшествия работает группа спасателей из 77 пожарных и 26 пожарных машин. С воздуха операцию поддерживают два самолета и пять вертолетов.

В район распространения огня направился глава греческой пожарной службы генерал-лейтенант Стефанос Колокурис. Греческие власти допускают возможное привлечение дополнительных сил для борьбы с пожаром.

Ранее в июле в в Авиалесоохране РФ рассказали, что в стране продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами. Наиболее сложная ситуация складывается в Амурской и Иркутской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

