Названа причина затопления Тушинского тоннеля

Причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в январе этого года могут быть работы по строительству его третьей очереди, которые проводились в 2000 году, сообщает ТАСС.
По словам главы ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина, по данным, полученным в ходе изыскательских работ, ЧП могло произойти из-за отклонения от проекта при строительно-монтажных работах.
Он отметил, что это предварительная версия комиссии по расследованию причин аварии.
10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода вылилась на дорожное полотно.
Из-за происшествия движение транспорта в тоннеле временно закрывали. Елянюшкин тогда заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений обнаружено не было.
Стоимость восстановления Канала имени Москвы после аварии может составить максимум 500 миллионов рублей. Пока это только экспертные заключения, окончательная сумма будет известна позже. На данный момент нет проекта и нет сметы.
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