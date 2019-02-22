Инвалид сломал руку при падении на пути на станции метро "Братиславская"

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36-летний мужчина упал на пути станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Пострадавший отделался переломом руки, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в пятницу рано утром. Чтобы извлечь пассажира, пришлось снимать напряжение с путей. После осмотра медиками его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Пострадавшим оказался мужчина без определенного места жительства, передвигающийся на одной ноге с костылями.

Движение поездов было возобновлено в течение пяти минут. Сейчас составы ходят по штатному расписанию.